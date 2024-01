Tornerà nel Sannio tra pochi mesi. Matteo Salvini, nel complimentarsi con la Regione, il Consorzio Campolattaro e le maestranze, per quanto sinora fatto per la diga di Campolattaro, ha assicurato di voler essere presente nella prossima primavera sulla Diga all’apertura del cantiere dei lavori del potabilizzatore. Il ministro ha ricordato l’impegno del Governo e suo personale per l’approvazione del Codice degli Appalti, che snellisce le procedure burocratiche. Ha, poi, rinnovato l’impegno a far sì che il Parlamento approvi una riforma dell’ordinamento delle Province, restituendo ai cittadini il potere di votare a suffragio universale diretto il Presidente ed il Consiglio per questi Enti che – ha chiosato Salvini -, intervenendo sull’edilizia scolastica e sulle strade, non sono affatto da ritenersi inutili ed anzi provvedono a non sprecare risorse finanziarie pubbliche.

