“Sulla Telese-Caianello ci metto tutto il mio impegno, a breve conto di tornare con buone notizie a Benevento”. Matteo Salvini mostra di recepire la sollecitazione del sindaco Mastella. E, poi, ci tiene a dimostrare che, quando dà una parola, non la disattende. Basti dire che, ieri al Senato, ha avuto inizio l’illustrazione degli emendamenti al Ddl sulla Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario (slittate a martedì 23 gennaio le dichiarazioni di voto e voto finale sul provvedimento). A qualche giornalista che si è sorpreso nell’apprendere che su un tema tanto caro, il leader della Lega sarebbe risultato assente, il ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti ha eccepito che, avendo assunto l’impegno a prendere parte al convegno sulla sicurezza stradale a Benevento, non aveva alcuna intenzione di venir meno a quanto promesso.

