Pavia: deve scontare un anno per truffa, 48enne arrestato da polfer

Milano, 19 gen. (Adnkronos) – Nella mattinata di martedì scorso, 16 gennaio, gli agenti della polizia ferroviaria di Pavia hanno arrestato un cittadino italiano di 48 anni in quanto destinatario di mandato di cattura emesso dall’Autorità giudiziaria.

L’uomo, fermato per un controllo mentre si trovava alla stazione, è risultato ricercato dalla procura di Pavia a seguito di condanna a un anno di reclusione per truffa.

L’uomo è stato trasferito nel carcere di Pavia.