Europee: Picierno (Pd), ‘leader fuori? Sì, sbagliato ridurle a secondo tempo politiche’

Roma, 19 gen (Adnkronos) – “Penso che sia sbagliato ridurre le elezioni europee a un secondo tempo delle elezioni politiche, se lo facciamo commettiamo un errore”. Lo ha detto l’eurodeputata del Pd Pina Picierno a L’aria che tira, su La7. I leader devono stare fuori? “Sì”, ha risposto la vice presidente del Parlamento europeo.

“Nel campo del centrodestra ci sono milioni di contraddizioni. Salvini è nel gruppo di Identità e democrazia, all’opposizione, Meloni deve decidere dove vuole essere. Bisognerà vedere se deciderà di associarsi alla famiglia degli europeisti che vogliono lavorare per le riforme necessarie o se cederà al ricatto della sua maggioranza. Non dobbiamo commettere l’errore di non amplificare queste contraddizioni”, ha spiegato la Picierno sottolineando: “Mi fa specie si parli solo delle liste del Pd”.