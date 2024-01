Piazzati i primi due colpi di mercato, ora il Benevento si concentra alla voce uscite, pur avendo altre esigenze da dover accontentare. Prima di farlo, però, è necessario liberare spazio in organico, ossia vendere per alimentare eventuali nuovi ingressi. L’organico giallorosso è sovraffollato: si contano ben trentadue elementi in rosa, questo perché Agnello ha trovato l’intesa per risolvere anticipatamente il contratto che lo vincolava alla Strega per un’altra stagione e mezza. Sono comunque troppi, considerato che da qui al termine della stagione regolare restano da giocare solo 17 partite. Carli, dunque, ora dovrà preoccuparsi di sfoltire.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia