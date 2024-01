Melbourne, 18 gen. – (Adnkronos) – Daniil Medvedev avanza a fatica al terzo turno dell’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il russo, numero 3 del mondo e del seeding, rimonta due set di svantaggio al finlandese Emil Ruusuvuori per superarlo con il punteggio di 3-6, 6-7 (1-7), 6-4, 7-6 (7-1), 6-0 dopo 4 ore e 21 minuti in un match finito alle 3.40 del mattino.