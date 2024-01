Offese Mastella sui social, il sindaco ritira la querela: “Disposto a perdonare”

“Si può perdonare una persona che ti ha fatto tanto male e che ti ha dimostrato tanto odio? Questa è la domanda che mi sono posto prima di leggere le parole che la donna, divenuta famosa durante la fase drammatica del Covid per i suoi video social, ha scritto e ha pronunciato in un’aula della sezione penale del Tribunale di Benevento. Questa donna aveva assunto notorietà, anche a livello nazionale, proprio per i suoi video con cui ha consumato diversi reati. Ho letto la sua accorata richiesta pubblica di perdono, con cui tra l’altro ha dichiarato di aver ben compreso di aver posto in essere una condotta ingiusta e riprovevole. Voglio credere al suo pentimento, voglio dare fiducia ad una giovane donna, una madre, che ha raccontato di essere stata fomentata da altre persone e di avere gravemente perso il senno e la ragione in un momento di disperazione. Voglio credere al suo impegno a non ripetere più condotte simili. Apprezzo la sua dignità nel chiedere perdono e, da cattolico, la perdono. Le mie convinzioni religiose quasi me lo impongono”, così il Sindaco di Benevento Clemente Mastella in relazione alle vicende giudiziarie, ormai verso archiviazione, relative alla diffusione di un video social con critiche molto pesanti nei suoi confronti nel contesto straniante della pandemia e del primo durissimo lockdown, un quadro di forte tensione generale, insomma, con ricadute forti su equilibri emotivi e relazionali anche come proiezione collettiva.

