Milano: Padel Trend Expo all’insegna del green, superficie gioco da pneumatici fuori uso

Milano, 18 gen. (Adnkronos) – Il boom del padel non si arresta, una passione irrinunciabile per gli oltre 1,2 milioni di italiani che lo praticano e per le 4,4 milioni di persone in Italia che lo seguono sui social e che sarà protagonista della Padel Trend Expo dal 19 al 21 gennaio all’Allianz Mico di Milano. Uno sport che diverte, convince e che è sempre più attento alla sostenibilità; dopo il grande successo ottenuto dal R-Evolution Padel Cup, il primo torneo riconosciuto Fitp giocato su pavimentazioni sostenibile ed eco-performanti in resina e gomma riciclata da Pfu-pneumatici fuori uso, anche al Padel Trend Expo approda il XPadel Tyrefield, il campo dotato di una tecnologia innovativa, omologata dalla Fitp, realizzata grazie alla collaborazione tra Ecopneus, società senza scopo di lucro per il riciclo degli pneumatici fuori uso in Italia e Casali Sport, azienda italiana leader nel settore delle superfici sportive.

Si tratta di una superficie di gioco all’avanguardia e in grado di rendere il padel ancora più divertente, sicuro e sostenibile; l’elevato assorbimento d’urto, ottenuto grazie all’impiego di gomma riciclata da Pfu e specifiche resine, la rende eccezionale quanto a sicurezza, riducendo l’affaticamento muscolare, prevenendo traumi articolari e assicurando un elevato comfort di gioco, anche in partite di lunga durata. “In Ecopneus ci impegniamo ogni giorno per dare nuova vita ad un materiale prezioso come la gomma riciclata da pneumatici fuori uso -spiega Giorgio Pisano, responsabile sviluppo mercati Ecopneus-. Lo facciamo investendo in ricerca e sviluppo in molti settori che vedono lo sport, capofila, in virtù dei grandi benefici che può apportare alla pratica sportiva. Un impegno costante con l’obiettivo di rendere sempre più sostenibili le infrastrutture sportive e per conferire maggiore comfort, sicurezza e performance agli atleti. I campi XPadel Tyrefield sono un’espressione concreta di questo nostro impegno in quanto permettono ai giocatori di avere reali benefici nel gesto sportivo e nella prevenzione e riduzione degli infortuni”.

Durante la tre giorni milanese di padel, il programma sarà ricco di appuntamenti, dibattiti e match; la superficie XPadel Tyrefield sarà installata nel campo n.6 Padel Corporation, palcoscenico di molte attività, clinic ed esibizioni con grandi campioni. E proprio questo campo ospiterà domenica 21 gennaio alle 10 un match con quattro grandi talenti del padel, Juan Pablo Palacio, Luigi Bergomi, Axel Hein e Martino Notarnicola.