Lombardia: Comazzi, ‘Craxi ha segnato un’era, ha plasmato l’Italia contemporanea’

Milano, 18 gen. (Adnkronos) – “A 24 anni dalla scomparsa di Bettino Craxi, ho di lui un concreto ricordo. Il ricordo di un uomo, non solo un politico, che ha segnato un’era”. Così l’assessore al Territorio e Sistemi Verdi e capodelegazione di Forza Italia presso Regione Lombardia, Gianluca Comazzi.

Bettino Craxi, continua Comazzi, “è stato un uomo di visione, di coraggio, di passione politica, il primo socialista a guidare il governo italiano. Le sfide affrontate, le scelte politiche e la sua leadership hanno plasmato il corso dell’Italia contemporanea. Craxi ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e seguito. Il suo esempio e i suoi insegnamenti soprattutto in politica estera sono ancora vivi e attuali, e spingono tutta la classe dirigente a continuare la sua battaglia per un’Italia moderna, europea, coesa e protagonista nello scacchiere internazionale. Di lui ricordiamo anche la sua forza, la sua dignità e -conclude- la sua autorevolezza”.