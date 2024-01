Lombardia: 23 gennaio al Pirellone si discuterà di servizio psicologia cure primarie

Milano, 18 gen. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha convocato la seduta al Pirellone per martedì 23 gennaio alle ore 10. Numerosi gli argomenti all’ordine del giorno: al primo punto la mozione sul fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, di cui è primo firmatario Giuseppe Licata (Azione Italia Viva). A seguire l’esame e la discussione del progetto di legge che istituisce il servizio di psicologia delle cure primarie, di cui è relatrice la presidente della commissione Sanità Patrizia Baffi (FdI).

L’Aula sarà quindi chiamata a votare il provvedimento che modifica le circoscrizioni comunali dei Comuni di Borgo Virgilio e di Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, mediante ampliamento del territorio di Bagnolo San Vito per aggregazione di parte del territorio di Borgo Virgilio (relatrice il Consigliere Segretario Alessandra Cappellari, Lega). Seguirà il confronto sul nuovo Piano cave della Provincia di Brescia (settori merceologici della sabbia – ghiaia e argilla) di cui è relatore Giorgio Bontempi (FdI).

All’attenzione dell’Assemblea saranno successivamente portate alcune proposte di nomina che riguardano la designazione di un componente supplente nel Collegio sindacale di Finlombarda, in sostituzione di dimissionario, e del revisore legale e del revisore supplente del Consorzio di bonifica di secondo grado del Mincio. Infine, ultimo punto all’ordine del giorno, il progetto di legge che introduce nuove disposizioni regionali per la promozione delle azioni di sostenibilità del sistema agroalimentare realizzate dai distretti del cibo (relatore Riccardo Vitari, Lega).