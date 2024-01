Istituto Industriale, si avvicina intervento sui solai: approvato il progetto

Si avvicina un intervento di rilievo per il consolidamento antisismico del fabbricato centrale dell’Istituto Industriale “G.B.B. Lucarelli” di viale San Lorenzo, con progetto tecnico esecutivo asseverato per un importo di circa 356mila euro. Intervento che prevede il consolidamento dei solai dell’istituto in chiave di potenziamento della resilienza antisismica dell’edificio (previsti per lo stesso complesso scolastico altri due interventi, ma per altre linee di azione).

