Il Benevento compra gol, ossia ciò che più di ogni altra cosa è mancato nel girone d’andata. Dopo l’addizione in organico di Ernesto Starita – undici reti in 20 apparizioni con la maglia del Monopoli – la Strega ha completato il restyling del reparto offensivo con Eric Lanini che porta in dote qualcosa come 36 realizzazioni negli ultimi tre campionati di Serie C disputati.

