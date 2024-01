Cresciuto nella Juventus, sbocciato tra i grandi nel Prato, valorizzato da Auteri ed esploso nell’Imolese. Poi la consacrazione alla Reggiana e l’appuntamento con la Strega: è Eric Lanini l’ultimo arrivato in casa Benevento. Il secondo rinforzo del mercato invernale giallorosso arriva dalla Serie B, una realtà conquistata dal classe ’94 a suon di gol. 15 quelli messi a segno due anni fa, sfiorando la promozione, 10 invece lo scorso anno decisivi per accompagnare la Reggiana in Serie B dalla porta principale. I suoi primi passi Lanini li ha mossi nel settore giovanile della Juventus. In bianconero riuscì a conquistare tutti mettendosi in mostra nella Primavera allenata da Marco Baroni: decisivo nelle coppe, protagonista assoluto nel Torneo di Viareggio, vissuto da capocannoniere.

