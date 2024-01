Oggi, giovedì 18 gennaio, alle 11, presso l’Aula Magna dell’Università Giustino Fortunato di Benevento si terrà un incontro dal tema ‘Sicurezza stradale, un impegno per la legalità’. Dopo i saluti iniziali del Sindaco di Benevento, on. Clemente Mastella, del Rettore dell’Università Giustino Fortunato di Benevento, dott. Giuseppe Acocella, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, Avv. Stefania Pavone, l’incontro, moderato dal giornalista Alfredo Salzano, prevede gli interventi del presidente dell’Automobile Club d’Italia, l’ingegner Angelo Sticchi Damiani, del Consigliere giuridico del Ministro in materia di sicurezza stradale – codice della strada e diritto della circolazione stradale, l’avvocato Armando Rocco, del Giudice presso la Corte Suprema di Cassazione, dott. Paolo Di Marzio, le conclusioni sono affidate al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen Matteo Salvini.

