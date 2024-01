Calcio: Meluso, ‘mercato? Raggiunti i primi obiettivi, ora attenti alle opportunità’

Riad, 18 gen. – (Adnkronos) – “I primi obiettivi sul mercato sono stati raggiunti, ora siamo attenti sulle opportunità in una sessione molto difficile”. Lo dice il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso a pochi minuti dalla semifinale di supercoppa italiana con la Fiorentina a Riad. “Riguardo al gioco, rispetto all’anno scorso, da quando è arrivato Mazzarri ha avuto poco tempo per preparare la squadra su alcuni concetti a lui cari -aggiunge il ds azzurro-. Entrando in una situazione di emergenza, non è stato possibile intervenire subito tatticamente. Ora guardiamo con fiducia ai nostri obiettivi”. “Stasera in campo con la difesa a tre? Mazzarri ha lavorato negli ultimi giorni su questa idea tattica. Prediligeva questo schema in passato, ma è stata un’esigenza viste le assenze”, conclude Meluso.