Calcio: Barone, ‘essere in supercoppa è un orgoglio immenso, stasera ce la giochiamo’

Riad, 18 gen. – (Adnkronos) – “Dall’anno scorso è stato un periodo gratificante, essere qui è un orgoglio immenso. Siamo soddisfatti per l’ottimo lavoro fatto l’anno scorso. Stasera ce la giochiamo e vediamo cosa succede nei 90 minuti”. Così il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, nell’immediata vigilia della semifinale di supercoppa con il Napoli a Riad. “Il mercato? Abbiamo immensa fiducia in tutto il gruppo dai giocatori al mister. La Fiorentina non era su Ngonge: complimenti a lui per la sua avventura al Napoli. Un nuovo attaccante? Lavoriamo insieme al direttore sportivo: siamo soddisfatti di Beltran e Nzola anche se sono mancati alcuni gol, ma c’è un motivo se stiamo andando bene in stagione. Siamo bravi a motivare i ragazzi stando loro vicini”, aggiunge Barone.