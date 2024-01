Tennis: Australian Open, Tsitsipas soffre ma approda al terzo turno

Melbourne, 17 gen. -(Adnkronos) – Il finalista della scorsa edizione Stefanos Tsitsipas approda a fatica al terzo turno dell’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il greco, numero 7 del mondo e del seeding, supera in rimonta l’australiano Jordan Thompson, numero 47 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 7-6 (8-6), 6-2, 7-6 (7-4) dopo tre ore e 39 minuti. Tsitsipas ha salvato ben 4 set point sul 5-6 del 4° set che avrebbero allungato la partita al set decisivo.