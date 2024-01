Tennis: Australian Open, Djokovic supera Popyrin in 4 set e avanza al terzo turno

Melbourne, 17 gen. -(Adnkronos) – Il campione in carica Novak Djokovic perde un set e rischia di perderne un altro ma avanza al terzo turno dell’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 36enne serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera l’australiano di origine russa Alexey Popyrin, con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6 (7-4), 6-3 dopo tre ore e undici minuti. Nel decimo gioco del terzo set Djokovic, 10 volte vincitore a Melbourne, salva ben 4 set-point sul proprio servizio che, se sfruttati, avrebbero mandato Popyrin in vantaggio per due set a uno.