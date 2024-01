Mlebourne, 17 gen. – (Adnkronos) – La campionessa in carica Aryna Sabalenka si qualifica per il terzo turno dell’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. La 25enne bielorussa, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera la 16enne ceca Brenda Fruhvirtova, numero 107 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e sette minuti.