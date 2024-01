Samsung, la serie Samsung Galaxy S24 dà il via alla rivoluzione dell’AI mobile

(Adnkronos) – Samsung Electronics ha presentato oggi Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24, aprendo un mondo di nuove esperienze mobile con Galaxy AI, grazie alla quale la serie Galaxy S inaugura una nuova era, destinata a cambiare per sempre il modo in cui i dispositivi mobili contribuiscono alla vita quotidiana degli utenti.

L’intelligenza artificiale (AI) ottimizza moltissime esperienze di utilizzo della serie Galaxy S24: dalla possibilità di comunicare senza barriere linguistiche con traduzioni intelligenti di testi e chiamate, alla massimizzazione della libertà creativa con ProVisual Engine di Galaxy, fino alla definizione di un nuovo standard di ricerca che cambierà il modo in cui gli utenti Galaxy scoprono il mondo che li circonda con la funzione ‘Cerchia e cerca”’.

“La serie Galaxy S24 trasforma la connessione con il mondo che ci circonda e dà il via al prossimo decennio di innovazione mobile – spiega TM Roh, President e Head of Mobile eXperience (MX) di Samsung Electronics. Progettata per potenziare e semplificare l’esperienza di tutti i giorni, “Galaxy AI è il frutto del nostro patrimonio di innovazione e della nostra profonda conoscenza del modo in cui le persone utilizzano i propri smartphone – aggiunge Roh – Siamo entusiasti di vedere come gli utenti di tutto il mondo potranno potenziare la loro vita quotidiana scoprendo infinite nuove possibilità grazie a Galaxy AI”.

Semplificare la comunicazione: traduzioni live di chiamate e testi

Galaxy AI mira a migliorare ogni aspetto della vita, in particolare il concetto fondamentale associato allo smartphone, ovvero la comunicazione.

Quando si ha necessità di comunicare e ci si trova davanti a barriere linguistiche, Galaxy S24 consente di chiamare o chattare con uno studente o un collega di un altro Paese grazie a ‘Traduzione Live’, che garantisce traduzioni vocali e testuali delle chiamate in tempo reale in modo bidirezionale e all’interno dell’app “telefono” nativa. Per l’utilizzo non sono necessarie app di terze parti e l’AI sul dispositivo mantiene le conversazioni completamente private.

Con ‘Interprete’, le conversazioni dal vivo possono essere tradotte istantaneamente e visualizzate su uno schermo diviso, in modo che gli interlocutori, l’uno di fronte all’altro, possano leggere una trascrizione testuale di ciò che l’altra persona ha detto. Funziona anche senza una connessione dati o Wi-Fi.

Per i messaggi e altre app, ‘Assistente Chat’ può aiutare a perfezionare il tono della conversazione e garantire che la comunicazione avvenga con lo stile e il registro linguistico desiderati. L’AI integrata nella tastiera Samsung può anche tradurre messaggi, e-mail e altro ancora in 13 lingue in tempo reale. In macchina, ‘Android Auto’ riassume automaticamente i messaggi in arrivo e suggerisce le risposte e le azioni adatte, come inviare a qualcuno l’orario di arrivo previsto.Samsung

