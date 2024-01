Palermo: ragazzo morto dopo rissa discoteca, l’arrestato lascia il carcere e va ai domiciliari**

Palermo, 17 gen. (Adnkronos) – Lascia il carcere e va agli arresti domiciliari Andrea Cangemi, il ragazzo di 20 anni arrestato domenica con l’accusa di omicidio preterintenzionale e rissa aggravata per la morte di Francesco Bacchi, di 20 anni, dopo la rissa nei pressi della discoteca ‘Medusa’ di Balestrate. Lo ha appena deciso il gip di Palermo Claudio Bencivinni che, come apprende l’Adnkronos, ha disposto i domiciliari per il giovane, assistito dal suo legale, l’avvocato Bartolo Parrini. Oggi Cangemi è stato interrogato per oltre due ore al Tribunale e ha raccontato quanto accaduto la notte tra sabato e domenica. Il legale ha mostrato al gip anche due video di quella notte ripresi dalle telecamere di sorveglianze nelle strade adiacenti la discoteca.