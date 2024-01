Mo: Usa, ‘Corea del Nord addestra e fornisce armi a Hamas, Hezbollah e Houthi’

Washington, 17 gen. (Adnkronos) – Nel corso della guerra a Gaza l’Idf ha recuperato nella Striscia grandi quantità di armi che sarebbero state prodotte in Corea del Nord. Lo scrive il Jerusalem Post citando il Servizio di intelligence nazionale sudcoreano. Da quando queste armi sono state sequestrate, sono state pubblicate nuove informazioni che rivelano l’attuale e storica relazione tra la Corea del Nord e Hamas, così come con altre organizzazioni terroristiche, tra cui Hezbollah, Jihad islamica, Siria e Houthi, secondo uno studio condotto dallo Stimson Research Institute.

La Korea Central News Agency della Corea del Nord ha definito le accuse secondo cui avrebbe armato Hamas “una voce infondata e falsa” e ha accusato gli Stati Uniti di aver creato una cospirazione per sviare la propria complicità nella guerra.