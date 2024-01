Maltempo: Meloni, ‘presenza Von der Leyen simbolo serietà e concretezza’

Forlì, 17 gen. (Adnkronos) – “Voglio ringraziare la presidente Von der Leyen che torna dopo la scorsa visita a pochi giorni dall’alluvione di otto mesi fa, torna con risultati importanti costruiti insieme in questi mesi. Quando siamo state qui insieme ha portato la solidarietà europea ma anche il suo impegno a non lasciare sole queste terre. Il fatto che oggi sia qui, di nuovo, è un simbolo di serietà e concretezza per cui credo tutti i cittadini debbano ringraziarla”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in visita a Forlì con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen.