E.Romagna: Meloni, ‘con Accordo sviluppo fondi per priorità e per correre più velocemente’

Bologna, 17 gen.(Adnkronos) – “Mettiamo a disposizione 588 milioni di euro, se aggiungiamo le quote di cofinanziamento arriviamo a una somma complessiva di 687 milioni di euro che viene mobilitata oggi con questa firma. Ci concentriamo su 92 progetti, poche grandi priorità, non risorse che vengono spese in centinaia di microprogetti, con piccoli investimenti, ma scegliere sulle priorità che rappresentano un volano, quelle che danno il moltiplicatore maggiore nella capacità di creare crescita e nella capacità di dare ad una Regione, che ha storicamente una capacità straordinaria di saper correre, strumenti che consentano di correre ancora più velocemente”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della firma a Bologna dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo italiano e la Regione Emilia Romagna.