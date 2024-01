Camera: oggi Question time con i ministri Nordio, Pichetto Fratin e Schillaci

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a interrogazioni sul fenomeno del sovraffollamento carcerario, anche alla luce di recenti casi di suicidio nella casa circondariale di Verona; sullo stato di attuazione degli interventi di edilizia penitenziaria e ulteriori iniziative volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro all’interno delle carceri; sul fenomeno del sovraffollamento e sulla carenza di risorse umane e strumentali nelle carceri, al fine di assicurare adeguate condizioni di vita e di salute ai detenuti; sulle iniziative volte a velocizzare le esecuzioni giudiziarie finalizzate a restituire ai legittimi proprietari i beni immobili occupati abusivamente; sulla mancata concessione dell’estradizione in Argentina di don Franco Reverberi in relazione a crimini commessi durante la dittatura militare.

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni sulle tempistiche per la valutazione della candidatura del Comune di Trino ad ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco tecnologico e sulle iniziative in merito al procedimento per le autocandidature in tale ambito; sulla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili; sui risparmi generati dagli impianti fotovoltaici e dai sistemi di accumulo installati tramite la misura del cosiddetto ‘superbonus’, in relazione ai rapporti Enea sull’efficienza energetica e agli obiettivi europei in materia.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a una interrogazione sulle iniziative per assicurare adeguate risorse al Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e per l’inserimento dei disturbi del comportamento alimentare in un capitolo autonomo dei livelli essenziali di assistenza.