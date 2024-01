Basket: Nba, super George trascina i Clippers alla vittoria sui Thunder

Los Angeles, 17 gen. -(Adnkronos) – Prosegue l’ottimo momento dei Los Angeles Clippers (26-14) che, nonostante l’assenza del centro titolare Ivica Zubac che starà fuori almeno un mese, superano 128-117 gli Oklahoma City Thunder (27-13). I Clippers rischiano di farsi scappare di mano la partita quando OKC nel 4° quarto mette la testa avanti, in rimonta da -13 a +1. Ma l’orgoglio di Paul George e compagni viene fuori e dopo aver perso a Minnesota L.A. torna al successo, il nono nelle ultime 11 gare disputate. George segna 11 degli ultimi 14 punti della sua squadra proprio quando OKC mette la testa avanti coronando una furiosa rimonta: il n°13 di L.A. non ci sta, e sono i suoi 18 punti nell’ultimo quarto a trascinare i Clippers alla vittoria. In una serata da 38 punti complessivi, 28 arrivano nel secondo tempo e le percentuali di PG13 dicono tutto: 15/24 dal campo con 6/12 da tre punti ma anche 7 rimbalzi, 5 assist e 3 recuperi. Completano l’opera i 16 a testa di Kawhi Leonard e James Harden.