Basket: Nba, Phoenix rimonta da -17 dell’ultimo quarto e batte Sacramento

Phoenix, 17 gen. – (Adnkronos) – Impresa dei Suns (22-18) che sotto di 17 punti (96-113) nel quarto e ultimo periodo di gioco compiono una prodigiosa rimonta e superano 119-117 i Kings (23-17), piazzando un parziale di 23-4 innescato da un paio di triple a testa di Kevin Durant (27 punti con 4/8 dall’arco per lui) e di Eric Gordon dalla panchina (13). Ma la vittoria di Phoenix non sarebbe stata possibile senza le doppie doppie di Devin Booker e Jusuf Nurkic ma soprattutto senza le 9 triple (record di franchigia) e i 29 punti di Grayson Allen.

Prima di sciogliersi nel finale, quando non segna mai Sacramento sembra nella classica serata in cui è difficilmente arginabile, guidata da un De’Aaron Fox top scorer dell’incontro a 33 punti con 6/10 da tre punti e anche 6 assist. Tira il 60% dall’arco (3/5) anche Keegan Murray, che chiude a quota 18 mentre dalla panchina contro i Suns per una volta meglio Aleksandar Vezenkov (6/9 al tiro e 14 punti) che Malik Monk, che ne mette 13 ma con brutte percentuali (5/16).

E poi ovviamente c’è Domantas Sabonis, che a sole 48 ore da quella messa a segno contro i Bucks fa registrare la sua seconda tripla doppia consecutiva, l’undicesima stagionale (solo Nikola Jokic meglio). Il centro dei Kings non sbaglia praticamente mai al tiro (9/11, con a segno anche l’unica tripla tentata) e chiude con 21 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. Come successo contro Milwaukee, lo sforzo però non vale la vittoria.