Regionali: Lollobrigida, ‘a FdI vada la Sardegna,serve riequilibrio con gli alleati’

Roma, 16 gen (Adnkronos) – “Sono ottimista, si troverà un accordo”. Lo dice Francesco Lollobrigida, a ‘Repubblica’, sulle regionali. “Noi abbiamo tre regioni. Salvini ha queste, dieci più cinque più due, in tutto diciassette milioni per la Lega. Forza Italia sono, vediamo, tredici milioni e mezzo. Noi otto. Niente di strano, insomma: non stiamo chiedendo l’impossibile”, spiega il ministro della Sovranità alimentare.

Sulla Sardegna, Lollobrigida spiega: “Solinas non ha governato nemmeno male ma pensiamo che il nostro possa governare meglio”. Il ministro di FdI, tra l’altro, dice: “Schlein si dovrebbe candidare. Aveva fatto un bel risultato l’altra volta. Sarebbe buono che si candidassero i tre leader”, la premier, la segretaria Pd e “Conte”.