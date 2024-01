Sono da poco passate le ore 24 della notte tra domenica e lunedì.

Un ragazzo egiziano è riverso al suolo, in una pozza di sangue, a pochi passi dall’ufficio postale di via Cervinara. E’ in ipotensione a causa dello choc legato all’emorragia.

Fine settimana di follia nel centro capofila della Valle Caudina. Dopo il furto di un’auto con conseguente impatto verificatosi appena 24 ore prima, il grave episodio che ha avuto quale suo teatro lo spazio prossimo all’ufficio postale sito in via Cervinara.

