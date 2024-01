Montagna: a marzo a Bormio Wtwg 2024, Giochi mondiali invernali dei trapiantati

Milano, 16 gen. (Adnkronos) – Dal 3 all’8 marzo 2024 Bormio torna a ospitare i World Transplant Winter Games, i Giochi mondiali invernali dei trapiantati di organi e tessuti. La dodicesima edizione dei Giochi è stata ufficialmente presentata durante una conferenza stampa organizzata da Aned, Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto aps, Regione Lombardia e la World Transplant Games Federation (Wtgf), tenutasi questa mattina presso Palazzo Lombardia, alla presenza, tra gli altri, del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del sottosegretario Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Lara Magoni, del presidente di Aned Giuseppe Vanacore e del presidente della World Transplant Games Federation Liz Schick.

Gli impianti sciistici nel cuore delle Alpi sono pronti a ospitare per 6 giorni i rappresentanti internazionali della Wtgf e delle delegazioni delle nazioni partecipanti, gli atleti, i donatori viventi con le loro famiglie, i sostenitori e i volontari. Alla kermesse sportiva parteciperanno oltre 200 atleti, trapiantati di organi solidi e di midollo osseo e donatori viventi, provenienti da 22 Paesi in tutto il mondo, dall’Australia agli Stati Uniti, dall’Etiopia alla Finlandia.

Il programma prevede 14 discipline invernali di sci alpino e nordico: lo slalom (gigante, parallelo e con snowboard, individuali e a squadre), il super G, il biathlon, lo sci di fondo (5 km, 1 ora e 3 km a squadre), le ciaspole (2 km e orienteering a squadre) e il curling a squadre. Divisi per fasce di età e in base al genere, ogni concorrente può partecipare a un totale di cinque gare individuali, oltre alle competizioni a squadre.

La World Transplant Games Federation (Wtgf) promuove i World Transplant Winter Games dal 1994, ad anni alterni con i Summer Games. Aned, che in Italia è l’unico rappresentante della Wtgf, ha ricevuto il mandato di organizzare l’edizione invernale 2024. Un incarico che prende ancora più valore dal momento in cui arriva dopo vent’anni dall’unica edizione italiana dei Giochi mondiali invernali dei trapiantati di organi e tessuti, organizzata da Franca Pellini, presidente e fondatrice di Aned, nel 2004 proprio a Bormio.

Questa dodicesima edizione verrà realizzata anche grazie al supporto di Regione Lombardia, Cnt – Centro nazionale trapianti, sport e salute, Sin – Società italiana di nefrologia, Provincia di Sondrio, consorzio Bim dell’Adda, Comune di Bormio e del Cip – Comitato italiano paralimpico, che da anni sostiene le iniziative sportive di Aned e di cui Aned è membro benemerito.

La Nazionale italiana dei trapiantati sarà costituita da 18 atleti, 16 trapiantati e 2 donatori viventi, tra i quali i pluricampioni del mondo Marco Panizza (oro nello sci di fondo), Erminio Rigos (oro nello slalom) e Eugen Vikoler (oro nelle ciaspole e nel biathlon). Durante l’ultima edizione dei Giochi Mondiali Invernali che si è tenuta a Banff, in Canada nel 2020, gli azzurri hanno portato a casa 6 ori, 5 argenti e due bronzi, classificandosi così all’ottavo posto nel medagliere mondiale e conquistando il podio in più discipline.

All’interno dei Giochi invernali mondiali dei trapiantati si terrà la Nicholas Cup, la prestigiosa competizione fondata in memoria di Nicholas Green, un bambino di 7 anni che nel 1994 durante una vacanza in Italia è stato vittima nel corso di un tentativo di rapina e la cui famiglia decise di donare i suoi organi. Partecipando all’iniziativa, i bambini trapiantati provenienti da tutto il mondo sono invitati a una settimana di divertimento sulla neve, sperimentando le varie discipline sportive.

Com’è consuetudine per tutti i grandi appuntamenti sportivi, è stata scelta una mascotte, con un voto pubblico tramite la pagina Facebook e il profilo Instagram di Aned: si chiama Donato, un aquilotto, simbolo della forza delle persone che affrontano e superano le sfide della malattia cronica e della libertà dopo il trapianto.