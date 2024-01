Governo: Meloni a parlamentari Fdi per brindisi 47 anni, ‘mi mancate, presto tutti miei ospiti …’

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – Mi mancate… Giorgia Meloni è al palazzo dei gruppi della Camera, negli uffici di Fdi. La premier si rivolge ai suoi parlamentari che l’hanno festeggiata per i 47 anni compiuti ieri con torta Montblanc e crostata di frutta. Al momento del brindisi, raccontano, la presidente del Consiglio ha voluto ringraziare tutti per il regalo ricevuto, un tavolo d’arredamento (da parte dei deputati) con sedie (dono dei senatori) per la nuova casa, frutto di una colletta: ognuno ha versato la quota di 50 euro. Ora vi inviterò a gruppi a mangiare a casa, la promessa della leader di via della Scrofa.