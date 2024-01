“Oggi è un giorno importante per lui: ha raggiunto un grande club”. Il sorriso di Ernesto Starita nelle sue prime ore in giallorosso è lo stesso di Ciro Ginestra, l’allenatore che ha scelto di credere nel classe ’96 prima di tutti. “Posso dire che Ernesto l’ho cresciuto io – ha raccontato a Il Sannio Quotidiano –, sono stato il primo a credere in lui. L’ho avuto a Bisceglie, veniva dalla Primavera della Pro Vercelli. L’ho coccolato e l’ho portato con me a Caserta dove ha fatto benissimo. Siamo molto legati perché è un giocatore che ragiona come me: lavora a testa bassa per raggiungere i suoi obiettivi”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia