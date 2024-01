Ladri in azione in quel di Airola. Più di un furto, infatti, si sarebbe registrati nella serata di sabato nella cittadina caudina. Con modalità di azione che sono abbastanza spavalde.

In uno dei blitz, infatti, i malviventi non avrebbero disdegnato di entrare all’interno dell’appartamento preso di mira nonostante gli stessi fossero consapevoli che in quel momento si trovassero all’interno i proprietari.

