Tennis: Bertolucci, ‘Djokovic logico favorito a Melbourne, semifinale con Sinner non scontata’**

Roma, 15 gen. – (Adnkronos) – “Sento da più parti che sia scontata la semifinale tra Djokovic e Sinner sin in qualche modo scontata. Niente di più sbagliato lo sport non funziona così, devono vincere ancora 4 partite a testa e non c’è niente di sicuro. Avranno avversari pronti a dare tutto per fermarli e ci sono incognite legate alla forma fisica visto che è il primo torneo importante dell’anno. Sono i due favoriti ma andiamoci piano”. Così all’Adnkronos l’ex capitano azzurro di Coppa Davis Paolo Bertolucci, in merito all’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, iniziata ieri a Melbourne. “Novak Djokovic ha vinto 10 volte ‘Down Under’ ed è il logico favorito ma non dimentichiamoci che ha 36 anni e ogni anno che passa sono come 5 rispetto a un ventenne. Poi sappiamo tutti che è un fenomeno e vincerà anche quest’anno ma sarà molto dura. Sicuramente Jannik ha le carte in regola per dargli molto fastidio in un’eventuale semifinale. Nella parte bassa del tabellone Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev sono i due più forti ma non sottovaluterei Zverev che se al top della forma è un avversario da prendere con le molle”.