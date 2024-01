Il Benevento non lascia, ma raddoppia. Le due vittorie consecutive avranno anche assestato un colpo alla classifica – con la Strega che è tornata a mettere il fiato sul collo alle prime della classe – e uno all’autostima, ma al tempo stesso hanno anche confermato ciò che si sapeva da tempo: questa squadra ha bisogno di rinforzi. Ne era consapevole sin dal suo arrivo Gaetano Auteri, lo era pure Marcello Carli che attendeva solo il via libera del presidente Vigorito per portare a termine le prime operazioni in entrata.

