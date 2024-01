Mo: Tajani, ‘reazione israeliana legittima ma troppe vittime civili’

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Israele è stata vittima di un attacco disumano, così come sono stati uccisi i civili” nell’attacco dell’ottobre scorso “è una cosa mai vista, con profanazione di cadaveri, la caccia di civili casa per casa, la presa degli ostaggi. La reazione di Israele è legittima, ma non deve però colpire le vittime civile: ci sono troppe vittime civili palestinesi estranee ad Hamas, anche se è vero che i palestinesi vengono usati come scudo da Hamas”. Lo dice il vicepremier e ministro Antonio Tajani ai microfoni di Rtl 102.5.

“Ci sono troppe vittime – ribadisce – l’Italia sta facendo di tutto per aiutare gli innocenti, c’è una nave italiana in cui vengono curati i bambini palestinesi e su cui la vigilia di Natale è nata anche una bambina che è stata chiamata Italia. La reazione di Israele era necessaria, ma deve essere proporzionata, va ridotto il numero di vittime civile. Per noi non si tratta di genocidio come qualcuno ha sostenuto, ma la reazione va proporzionata, ci sono troppe troppe vittime”.