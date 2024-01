Un episodio destinato a fare discutere quello segnalato al sindaco di Benevento Clemente Mastella e alla pubblica opinione cittadina da parte del presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Benevento, Maurizio Manna. In sintesi, la Polizia municipale avrebbe precluso il transito dell’auto nella zona a traffico limitato di corso Garibaldi ad una cittadina, parente stretta di un utente bisognoso di bombola d’ossigeno. L’uso dell’auto dunque sarebbe stato finalizzato a prendere il presidio salvavita per un proprio familiare, per caricarlo in corrispondenza della farmacia ubicata proprio sul corso Garibaldi, il tutto nel corso del turno diurno del 13 gennaio espletato dalla farmacia Santa Sofia nel cuore della zona Unesco.

