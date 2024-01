Imprese: Confartigianato Lombardia, ‘2024 inizia con la stretta del credito’

Milano, 15 gen.(Adnkronos) – “Sono le piccole imprese la spina dorsale dell’economia lombarda è un ritornello che ormai siamo abituati ad ascoltare, ma che non mette queste realtà, creative e capillari, al riparo da una brutale stretta dei cordoni del credito”. Così Confartigianato Lombardia che lancia un allarme: stando agli ultimi dati disponibili, l’aumento del costo del denaro, conseguenza dell’incremento dei tassi (saliti di 296 punti), si associa a una riduzione dell’ammontare del credito concesso alle imprese. In questo contesto, le piccole attività e gli artigiani fanno più fatica, con tassi più elevati (8,04% vs 5,44% del totale imprese) sopra di 184 punti rispetto all’anno scorso e un calo dei prestiti del 9% (contro il -6,1% del totale imprese).

“L’economia della nostra Lombardia sta rallentando -spiega il presidente di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti- e tra i fattori di maggior responsabilità c’è il calo degli investimenti. Le conseguenze di questa situazione sono chiare, in particolare l’affievolimento della capacità del sistema d’impresa di affrontare le transizioni in atto, da quella demografica a quella digitale fino a quella correlata al tema della sostenibilità. Com’è possibile aspettarsi dalle piccole imprese che colgano le sfide della contemporaneità senza che abbiano i mezzi per farlo?”.

“Le mpi hanno sostenuto 1,8 miliardi di maggiori costi a causa dell’incremento dei tassi da giugno 2022 a settembre 2023 -ricorda il segretario generale di Confartigianato Lombardia, Carlo Piccinato-. Tale situazione, assieme a criteri di offerta più stringenti, ha comportato una minore domanda di finanziamenti destinati agli investimenti e alla flessione dei prestiti”. Il sistema d’impresa del territorio, dove le micro e piccole realtà rappresentano il 99% e l’artigianato il 25%, ha finora spinto e trainato la ripresa post pandemia. Ciò accade nonostante il sistema di mpi, che occupa 50,2% degli addetti, ha sostenuto tra crisi energetica, caro tassi e difficoltà di reperimento del personale maggiori costi per 9,1 miliardi di euro, pari al 2,3% del valore aggiunto.

Il susseguirsi della stretta monetaria e il rallentamento del commercio internazionale, che si intreccia con situazioni destabilizzanti come il protrarsi della guerra in Ucraina e l’inasprimento del conflitto in Medio Oriente, hanno reso il contesto più turbolento portando diversi indicatori economici a ridurre il passo di crescita, sottolinea l’associazione. Il mercato del lavoro anche per il 2023 rappresenta l’indicatore più performante. Il numero di occupati resta in salita (+1,7%) seppur a minor intensità (segnava un +2,4% lo scorso anno).

Le 1.092.950 entrate previste dalle imprese con dipendenti, sono 60 mila in più rispetto a quelle preventivate nello stesso periodo di un anno fa (+5,9%). Mentre persiste il problema della difficoltà di reperimento che a nel 2023 vede la quota di entrate difficili da reperire attestarsi al 45%, sopra di 4 punti rispetto a quella del 2022. Difficoltà questa, copnclude Confartigianato Lombardia, che quando si fa più complessa determinando una ricerca superiore ai sei mesi, comporta maggiori costi per le mpi pari a 2,5milioni di euro.