Tv: Fiorello irrompe al tg1 e annuncia ritorno ‘Viva Rai2!’ con spumante e cannoli

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – Fiorello irrompe a sorpresa al tg1 delle 13.30 e porta i cannoli siciliani e una bottiglia di spumante. L’occasione è il ritorno in onda di ‘Viva Rai2! dopo la pausa delle feste: lo showman si è presentato insieme ai co-conduttori del format, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, preannunciando il rientro domani alle 7. Fiorello ha fatto un piccolo ‘show coinvolgendo la conduttrice del tg1, Maria Isabella Romano, ed invitandola ad assaggiare i cannoli. “Non è mai successo, è la prima volta che si beve e si mangia in diretta al tg1”, ha scherzato Fiorello.

Fiorello ha poi annunciato gli ospiti di domani a Viva Rai2!. “CDomani ci saranno Biagio Antonacci e Amadeus che farà un annuncio -ha detto il conduttore, ironizzando sui noti ‘annunci’ di Amadeus- Dirà che alle 6 del pomeriggio va dal dentista”.

Lo showman ha poi anticipato qualcosina sulla sua partecipazione a Sanremo, facendo presagire che potrebbe non essere solo all’ultima sera, dove sarà ufficialmente sul palco come co-conduttore: “Io e Sommaruga (giornalista del tg1 inviato a Sanremo, ndr) abbiamo un sacco di idee. Durante la serata posso entrare in platea”.