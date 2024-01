Rally: Dakar, Loeb nelle auto e Cornejo nelle moto vincono la settima tappa

Roma, 14 gen. – (Adnkronos) – Sebastien Loeb conquista la settima tappa della Dakar, 480 chilometri da Riyad ad Al Duwadimi. Il pilota francese del team Bahrain si impone con il tempo di 4h56’39”, davanti alla Toyota del brasiliano Lucas Moraes, staccato di oltre 7′. Lo spagnolo dell’Audi Carlos Sainz, quarto a oltre 10′ da Loeb, conserva la leadership nella generale con 19′ su Loeb. Domani, lunedì 15 gennaio, è in programma l’ottava frazione da Al Duwadimi ad Hail. Nelle moto vittoria del colombiano José Ignacio Cornejo. Il pilota della Honda precede gli argentini Luciano Benavides (Husqvarna Factory Racing) e Kevin Benavides (Ktm). In classifica generale duello serrato tra lo statunitense Ricky Brabec (Honda) e Ross Branch (Hero Motorsports Team Rally), con il pilota del Botswana che è in ritardo di un solo secondo.