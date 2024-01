“Le scriventi organizzazioni sindacali esprimono, per l’ennesima volta, una forte preoccupazione per il Personale dipendente da Trenitalia che opera presso l’Officina di Benevento. Una vicenda che, stando a quanto comunicato da Trenitalia nelle riunioni nazionali con le OO.SS. del 2 novembre e del 20 dicembre scorso, sembra essere arrivata al triste epilogo da tempo a più voci annunciato: il 31 dicembre del 2024 dovrebbero cessare le attività e, di conseguenza, il Personale andrà ricollocato in altri impianti del reticolo manutentivo di Trenitalia, con le conseguenti ripercussioni e soprattutto il territorio di Benevento vedrà l’ennesima chiusura di attività produttive preziose, per una Città e per un territorio che già sconta tutte le difficoltà comuni alle aree interne della nostra Regione”.

Così Filt Cgil Campania (Lustro); Fit Cisl Campania (Langella) e Uiltrasporti Campania (Aiello) in una lettera inviata al presidente della Regione De Luca; al sindaco di Benevento, Clemente Mastella e soprattutto ai vertici di Ferrovie dello Stato e di Trenitalia e RFI, ritenuti gli interlocutori che in concreto potrebbero – naturalmente dal punto di vista delle sigle – risolvere la vertenza.

