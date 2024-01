Roma, 14 gen (Adnkronos) – Matteo Salvini ha convocato per domani il consiglio federale della Lega. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione politica. La riunione è prevista alle 14 nella sede di via Bellerio a Milano: non sono previsti appuntamenti con la stampa. Lo rende noto la Lega.