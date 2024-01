I consiglieri passano, ‘Noi campani’ resta: i mastelliani provano a metabolizzare gli addii di Abbate e Iodice

Un uppercut al mento. Non c’è che dire. Di quei colpi che possono mandarti al tappeto, stramazzi al suolo e non ti rialzi prima del gong. Ma, all’interno di Noi di centro, non era questo, però, il clima che si respirava ieri negli ambienti mastelliani. Bocche serrate a doppio filo, quelle dei maggiorenti, metabolizzare la scomparsa di Noi campani dalla geografia consiliare regionale non è semplice, ma dalle numerose telefonate intercorse nella giornata di ieri, traspariva in quasi tutte grande sicurezza e fiducia. Pur se le uscite contemporanee di Gino Abbate e Maria Luigia Iodice rischiano di lasciare il segno.

