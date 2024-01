Meglio di così, l’avventura di Gaetano Auteri sulla panchina del Benevento non poteva proprio (ri)cominciare. Dopo aver interrotto il digiuno di successi, la Strega riesce a sfatare anche il tabù trasferte, raccogliendo una vittoria all’ultimo respiro sul campo della Virtus Francavilla. Alla ‘Nuovarredo Arena’ finisce con il successo per 2-1 dei giallorossi, che vanno sotto al 62’, ma che trovano il modo per ribaltare il risultato con Ciano e Simonetti, il cui gol è arrivato a tempo praticamente scaduto.

Tre punti preziosi per il Benevento che in trasferta non vinceva da 69 giorni e che accorcia sulle concorrenti, recuperando in un solo colpo punti a Juve Stabia, Avellino, Picerno e Taranto. Il tutto in attesa della Casertana, prossima avversario, e in campo oggi contro il Messina.

