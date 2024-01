Biathlon: Cdm, tripletta norvegese nell’inseguimento maschile e Giacomel sesto

Ruhpolding, 14 gen. -(Adnkronos) – Tripletta norvegese nell’inseguimento maschile di Ruhpolding con Johannes Dale che va a vincere grazie ad una volta finale con il tempo di 30’38″0 e 2 errori, davanti a Vetle Christiansen, staccato di 1″7 con 3 errori, e a Johannes Boe con 2″4 di svantaggio e 2 errori. Bella gara di Tommaso Giacomel, ormai stabilmente nelle parti alte delle classifiche, che termina al sesto posto con 24″1 di ritardo dal vincitore e 4 errori al poligono, di cui l’ultimo forzato volutamente per cercare di colmare il gap dagli avversari.

Elia Zeni chiude al 26° posto con 1’48″8 di svantaggio e 1 solo errore al tiro, mentre è 30° Patrick Braunhofer con un ritardo di 1’55″5 e 1 errore e 32° è Dider Bionaz con 2’09″6 di ritardo e 5 errori.

Johannes Boe guida la classifica di specialità con 311 punti contro i 304 di Dale in risalita e i 254 di Stroemsheim. Giacomel è 11° con 150, in rimonta di una posizione. nella generale Giacomel risale di una posizione ed è ora decimo con 389 punti, mantenendo la leadership nella classifica under 25.