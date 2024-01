Atletica: record del mondo sui 10 km per la keniana Ngetich

Valencia, 14 gen. – (Adnkronos) – Il primo record mondiale del 2024 arriva da Valencia, dove oggi la 23enne keniana Agnes Jebet Ngetich ha sfondato il muro dei 29 minuti nella 10 km Valencia Ibercaja, una competizione World Athletics Label road race. La Ngetich ha chiuso in 28:46 in gara mista, migliorando di ventotto secondi il record appartenente all’etiope Yalemzerf Yehualaw (29:14, stabilito a Castellon il 27 febbraio 2022). Nella prima metà della corsa, la Ngetich ha anche pareggiato il primato mondiale dei 5 km in gara solo femminile (14:13), stabilito il 31 dicembre dall’altra keniana Beatrice Chebet a Barcellona, e tolto sei secondi al primato in gara mista di un’altra etiope, Ejgayehu Taye (14:19, Barcellona 31 dicembre 2021).

Anche se il contesto tecnico è completamente differente, va sottolineato che quello della Ngetich è il primo riscontro cronometrico di sempre sotto i 29 minuti, comprendendo nella statistica sia la distanza su strada che in pista. L’attuale primato mondiale “in stadia” appartiene all’etiope Letesenbet Gidey, che ha corso in 29:01.03 a Hengelo l’8 giugno 2021. Sensazionale anche il tempo della seconda classificata, la keniana Emmaculate Anyango Acholi, 28:57 per la seconda prestazione di sempre (personale precedente 30:01). Terza e quarta, anche loro sotto i 30 minuti per la 10 km più veloce di sempre, le keniane Lilian Kasait Rengeruk (29:32) e Janeth Chepngetich (29:55).

Nella gara maschile ha vinto il favorito ugandese Jacob Kiplimo in 26:48, quinta prestazione all-time a 24 secondi dal limite del keniano Rhonex Kipruto. Kiplimo ha preceduto Birhanu Balew (Bahrain), secondo in 26:57 con il record asiatico, i due keniani Peter Mwaniki (26:59) e Dennis Kibet (27:01) e lo svizzero ex-Sud Sudan Dominic Lobalu, che in 27:13 ha eguagliato il record europeo detenuto dall’altro svizzero Julien Wanders (sempre a Valencia, 12 gennaio 2020). Inizialmente erano stati pubblicati risultati diversi per alcuni atleti, tra cui proprio Lobalu, accreditato di 27:14, prestazione che non gli avrebbe consentito di pareggiare il primato continentale. Primato nazionale anche per lo svedese Andreas Almgren, sesto in 27:20. Al 43esimo posto Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro) in 28:46.