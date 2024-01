Il personale della Squadra Volanti presso la Questura di Benevento, nel corso dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, è intervenuto in modo tempestivo e provvidenziale in Viale Principe di Napoli mentre un uomo stava cercando di danneggiare delle autovetture in sosta e gli arredi esterni di un bar.

