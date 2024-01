“I racconti allarmistici e fuorvianti riguardanti il servizio di Emergenza Territoriale, richiedono, ancora una volta, chiarimenti e specifiche. In primis è bene precisare che la riorganizzazione del Servizio 118 è stata resa necessaria, e non più procrastinabile, dalla ormai diffusa e generalizzata penuria di medici”, quanto reso noto dall’Asl Benevento: notazione principale, sul piano logico argomentativo, la sottolineatura a chiare lettere che la riorganizzazione non è stata voluta in se stessa ma imposta dalla penuria medici emergenza urgenza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia