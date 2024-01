Palermo: trovato in mare il cadavere di una giovane donna

Palermo, 13 gen. (Adnkronos) – Il corpo senza vita di una giovane donna è stato trovato in mare questo pomeriggio, nel tratto antistante di Aspra, nel palermitano. La presenza del cadavere è stata segnalata da alcuni pescatori che transitavano in zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, e una motovedetta della Capitaneria di porto, oltre alla Polizia e personale del 118. Il corpo della donna è stato recuperato. Alcuni indumenti forse appartenenti alla stessa persona erano stati trovati poco prima a Vergine Maria. Sono in corso indagini per l’identificazione della giovane. Nei giorni scorsi era stata segnalata a Palermo la scomparsa di una giovane bengalese, di 17 anni.