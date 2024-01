Mo: Hamas ringrazia il Qatar per invio medicine, ‘alcune cureranno ostaggi israeliani’

Gaza, 13 gen. (Adnkronos) – Un funzionario di Hamas ha ringraziato il Qatar per aver inviato medicinali nella Striscia di Gaza “alla luce dei numerosi rischi che minacciano la vita dei palestinesi”.

“Alcune medicine saranno usate per curare i prigionieri israeliani”, ha aggiunto Osama Hamdan, un leader di Hamas residente in Libano, in una conferenza stampa a Beirut.

Israele aveva annunciato ieri di aver stretto un accordo con il Qatar che avrebbe consentito la consegna di medicinali agli ostaggi tenuti a Gaza da Hamas.